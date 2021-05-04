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Гостиница загорелась в Москве, есть жертвы

News.ruиещё 29
5 часов назад
Возгорание произошло в гостинице на юго-востоке Москвы. Пожар получил второй — повышенный — ранг сложности, сообщает ТАСС.
Гостиница загорелась в Москве, есть жертвы
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
Внутри пятиэтажного здания по 6-й Кожуховской улице сильно задымлено. Людей эвакуируют.
Агентство отмечает, что некоторые постояльцы просят помощи из окон. При тушении пожара обнаружены три тела погибших.
Ранее стало известно, что в результате пожара под Пермью погибли восемь человек. Инцидент произошёл ранним утром 1 мая в городе Кудымкар. Огонь возник в частном доме. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.
Происшествия,Пожары,ИТАР-ТАСС,Москва,
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