Пенсионер отказался надевать маску, и был снят с рейса Челябинск - Калининград авиакомпании «Северный ветер». В аэропорту Челябинска сняли с рейса в Калининград пассажира, отказавшегося надевать маску на борту самолета. Видео опубликовано в telegram-канале «Челябинск 1».
На кадрах видно, как сотрудники полиции, вызванные экипажем самолёта, поднимают пожилого мужчину со своего кресла, а затем ведут его по взлётно-посадочной полосе.
В отношении мужчины составили протокол. Своё поведение он объяснил нежеланием сидеть на протяжении всего полёта в маске.