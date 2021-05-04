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Отказавшегося надевать маску пенсионера высадили из самолёта и сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Пенсионер отказался надевать маску, и был снят с рейса Челябинск - Калининград авиакомпании «Северный ветер». В аэропорту Челябинска сняли с рейса в Калининград пассажира, отказавшегося надевать маску на борту самолета. Видео опубликовано в telegram-канале «Челябинск 1».
На кадрах видно, как сотрудники полиции, вызванные экипажем самолёта, поднимают пожилого мужчину со своего кресла, а затем ведут его по взлётно-посадочной полосе.
В отношении мужчины составили протокол. Своё поведение он объяснил нежеланием сидеть на протяжении всего полёта в маске.
Происшествия,Видео,Челябинск,Калининград,
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