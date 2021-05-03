Полицейский устроил дебош во дворе родственников под Москвой и попал на видео

В региональном управлении МВД России подтвердили, что героем видео является действующий сотрудник полиции, однако добавили, что в тот день у него был выходной. По факту случившегося проводится проверка.

«На него нет управы, он беспредельщик. Дочь на таблетках, его боится, говорит, что зря я шумиху подняла, что он озлобится, приедет и убьет всех. Так и сказала — готовь три гроба. В полиции сказали прямым текстом, что пока только угрозы жизни и нет телесных повреждений, через десять дней мое заявление аннулируют», — рассказала мать женщины, встречи с которой требовал дебошир.