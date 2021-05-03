Группа туристов попала под лавину в Бурятии

В Тункинском районе Бурятии
произошел сход снежной массы, передает
ТАСС со ссылкой на республиканское агентство ГО и ЧС и пресс-службу МЧС
по региону.
Уточняется, что это произошло. на перевале Горелова вблизи населенного пункта Монды.
В результате под лавину попали пятеро туристов. Двоим удалось спастись, они вышли на связь и попросили о помощи, троих полностью засыпало снегом, рассказали в агентстве.
На место происшествия выдвинулись спасатели для оказания помощи выжившим и поиска тел погибших.
Кроме того, запланирован вылет борта Ми-8 МЧС России для доставки спасателей и эвакуации пострадавших из труднодоступной местности.