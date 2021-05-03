Группа туристов попала под лавину в Бурятии

В Тункинском районе Бурятии произошел сход снежной массы, передает ТАСС со ссылкой на республиканское агентство ГО и ЧС и пресс-службу МЧС по региону.

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Уточняется, что это произошло. на перевале Горелова вблизи населенного пункта Монды.

В результате под лавину попали пятеро туристов. Двоим удалось спастись, они вышли на связь и попросили о помощи, троих полностью засыпало снегом, рассказали в агентстве.

На место происшествия выдвинулись спасатели для оказания помощи выжившим и поиска тел погибших.