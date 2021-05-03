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Под Харьковом священник забыл святую воду и "окропил" людей из ведра

Ювелина Бернст
59 минут назад
Жителей украинского села Шийковка Харьковской области удивил "стиль работы" служителя церкви, сообщает портал «Обозреватель».
Священника ожидали в Шийковке на традиционное пасхальное освещение к 6 часам утра. Однако во время он в село не явился и на звонки не отвечал.
Когда священник прибыл с опозданием на полтора часа, оказалось, что он забыл все необходимые атрибуты – святую воду, свечи и кадила. Служитель церкви объяснил это тем, что "очень торопился и все забыл".
Он вышел из положения, набрав обычную воду в ведро и "освятив" ею присутствовавших.
По традиции перед священником шли две певчие, которые собирали пожертвования в специальный сундук, пишет портал.
Местные жители сказали, что были удивлены тем, что их обливали из ведра, но людей скорее повеселил "стиль работы" священника.
Происшествия,В мире,Видео,Харьков,
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