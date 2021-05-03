Жителей украинского села Шийковка Харьковской области удивил "стиль работы" служителя церкви, сообщает портал «Обозреватель».

Священника ожидали в Шийковке на традиционное пасхальное освещение к 6 часам утра. Однако во время он в село не явился и на звонки не отвечал.

Когда священник прибыл с опозданием на полтора часа, оказалось, что он забыл все необходимые атрибуты – святую воду, свечи и кадила. Служитель церкви объяснил это тем, что "очень торопился и все забыл".

Он вышел из положения, набрав обычную воду в ведро и "освятив" ею присутствовавших.

По традиции перед священником шли две певчие, которые собирали пожертвования в специальный сундук, пишет портал.