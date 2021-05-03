Российский блогер умер после 40-дневной голодовки

40-летний российский блогер Виталий Выграновский скончался в Абхазии после 40-дневной голодовки, сообщает Telegram-канал «Двач/Ньюсач».

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Он решил продержаться 40 дней без воды и еды. Блогер начал голодать в середине марта, находясь в Москве. На десятый день он признался в своем блоге, что ему стало плохо, и его начала раздражать атмосфера города, поэтому он решил уехать в Абхазию.

На двадцатый день, по словам Выграновского, он почувствовал «полное очищение». При этом у него не хватало сил на физическую нагрузку, он мог только ходить.

К тридцатому дню у него поднялась температура.

На тридцать пятый день блогер сообщил, что чувствовал предсмертное состояние, однако голодание не остановил.

Выграновский вел видеоблог, где рассказывал о сыроедении.