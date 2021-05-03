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Российский блогер скончался в Абхазии после 40-дневной голодовки

Ювелина Бернст
28 минут назад
40-летний российский блогер Виталий Выграновский скончался в Абхазии после 40-дневной голодовки, сообщает Telegram-канал «Двач/Ньюсач».
Российский блогер умер после 40-дневной голодовки
Фото: TelegramTelegram
Он решил продержаться 40 дней без воды и еды. Блогер начал голодать в середине марта, находясь в Москве. На десятый день он признался в своем блоге, что ему стало плохо, и его начала раздражать атмосфера города, поэтому он решил уехать в Абхазию.
На двадцатый день, по словам Выграновского, он почувствовал «полное очищение». При этом у него не хватало сил на физическую нагрузку, он мог только ходить.
К тридцатому дню у него поднялась температура.
На тридцать пятый день блогер сообщил, что чувствовал предсмертное состояние, однако голодание не остановил.
Выграновский вел видеоблог, где рассказывал о сыроедении.
27 апреля 23-летний тиктокер из Подмосковья погиб, снимая трюк с туалетной бумагой.
Происшествия,Абхазия,
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