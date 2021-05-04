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Судно опрокинулось у берегов США

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Два человека погибли при опрокидывании судна у берегов Сан-Диего в США. В больницы доставили более 20 пострадавших, которые находились на борту. Об этом сообщила пожарно-спасательная служба, сообщает сайт 360tv.ru.
Судно опрокинулось у берегов США
Фото: ReutersReuters
«Спасатели Сан-Диего и пожарно-спасательная служба находятся у [парка национального монумента] Кабрильо в связи с инцидентом с перевернувшимся судном. Из воды вытащили 25 человек, двоим выжить не удалось», — написала служба в Twitter.
В местные больницы медики доставили 23 пострадавших. Сейчас всем пациентам оказывают необходимую помощь. На месте продолжают работать спасатели, которые ищут людей в воде. Для поиска привлекли воздушное судно.
Представитель пожарно-спасательной службы уточнила, что большинство пострадавших получили не угрожающие жизни травмы. При этом срочная медицинская помощь потребовалась троим госпитализированным. Все причины и обстоятельства аварии пока продолжают выяснять.
Происшествия,Соединенные Штаты,
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