Ребенок умер после обеда с картошкой фри

По предварительным данным, из кафе ребенка госпитализировали в больницу с острым отравлением. Несмотря на усилия врачей, ему становилось хуже. К вечеру его состояние ухудшилось настолько, что его перевели в реанимацию, где он скончался.

Ранее сообщалось, что в Морозовской больнице в Москве скончалась двухлетняя девочка с COVID-19. Она умерла из-за осложнений редкой болезни, которую вызвал у неё коронавирус нового типа. Мать ребёнка Анна Паршикова рассказала, что в больницу дочь госпитализировали вечером 18 мая. Уже 23 числа она скончалась в реанимации. В её крови нашли антитела IgM, которые вырабатываются в острой фазе COVID-19.