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В Волгодонске двухлетний ребёнок умер после обеда с картошкой фри

News.ru
22 минуты назад
Двухлетний ребёнок скончался после обеда в одном из кафе Волгодонска. Мальчику стало плохо после обеда с картошкой фри, пишет портал «Блокнот Волгодонск».
Ребенок умер после обеда с картошкой фри
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По предварительным данным, из кафе ребенка госпитализировали в больницу с острым отравлением. Несмотря на усилия врачей, ему становилось хуже. К вечеру его состояние ухудшилось настолько, что его перевели в реанимацию, где он скончался.
Проверку начала прокуратура. Родителей проверяют органы опеки. Сообщается, что семья, в которой погиб малыш, благополучная.
Ранее сообщалось, что в Морозовской больнице в Москве скончалась двухлетняя девочка с COVID-19. Она умерла из-за осложнений редкой болезни, которую вызвал у неё коронавирус нового типа. Мать ребёнка Анна Паршикова рассказала, что в больницу дочь госпитализировали вечером 18 мая. Уже 23 числа она скончалась в реанимации. В её крови нашли антитела IgM, которые вырабатываются в острой фазе COVID-19.
Происшествия,Генпрокуратура РФ,Блокнот.ру,Волгодонск,
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