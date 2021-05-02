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Судно перевернулось у берегов США

Газета.Ru
1 час назад
У берегов США перевернулось судно, в результате чего погибли два человека, передает РИА "Новости".
Судно перевернулось у берегов США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщается, 23 человека, находившихся на судне, были доставлены в больницу.
Ранее в Баренцевом море перевернулось судно после удара о скалистый грунт береговой линии. Происшествие случилось в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области. Новость дополняется.
Происшествия,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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