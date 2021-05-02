В театре в Москве сорвали спектакль о событиях в Белоруссии

Постановки «Театра.doc» неоднократно срывали. В мае 2018-го режиссер Зарема Заудиновасообщила, что спектакль «Пытки» на площадке иммерсивного шоу «Безликие» в Санкт-Петербурге был отменен после «звонка из ФСБ».
В марте 2019-го сотрудники Центра по противодействию экстремизму начали проверку спектакля «Кантград». В августе того же года неизвестные сорвали спектакль «Выйти из шкафа». Они кричали, что в зале присутствуют несовершеннолетние, а театр занимается «пропагандой гомосексуализма». Помимо этого, у театра стояли несколько человек с плакатом «Док — гомосековский театр».