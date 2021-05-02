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В московском театре сорвали спектакль о событиях в Белоруссии

Lenta.ruиещё 3
50 минут назад
В московском театре «Театр.doc» сорвали спектакль о событиях в Белоруссии, произошедших летом 2020 года. Об этом сообщил драматург и сценарист Иван Угаров на своей странице в Facebook.
В театре в Москве сорвали спектакль о событиях в Белоруссии
Фото: FacebookFacebook
«Во время документального спектакля "Соседи" выяснилось, что в "Театре.doc" заложена бомба. Спектакль сорван, всех вывели на улицу, все службы здесь, сейчас ждут кинолога», — подписал он пост.
Позже драматург добавил, что бомба не была обнаружена.
В правоохранительных органах никак не прокомментировали данный инцидент.
Постановки «Театра.doc» неоднократно срывали. В мае 2018-го режиссер Зарема Заудинова сообщила, что спектакль «Пытки» на площадке иммерсивного шоу «Безликие» в Санкт-Петербурге был отменен после «звонка из ФСБ».
В марте 2019-го сотрудники Центра по противодействию экстремизму начали проверку спектакля «Кантград». В августе того же года неизвестные сорвали спектакль «Выйти из шкафа». Они кричали, что в зале присутствуют несовершеннолетние, а театр занимается «пропагандой гомосексуализма». Помимо этого, у театра стояли несколько человек с плакатом «Док — гомосековский театр».
Происшествия,Зарема Заудинова,ФСБ,МВД,Беларусь,
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