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В Баренцевом море найдены тела трёх рыбаков

News.ru
15 минут назад
В акватории Баренцева моря обнаружены тела трёх рыбаков. Судьба ещё троих их коллег неизвестна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Тела рыбаков обнаружили в Баренцевом море
Фото: Vladislav Kadyshev/Russian Look/Global Look PressVladislav Kadyshev/Russian Look/Global Look Press
Находка сделана в Лодейной бухте, в Кольском районе мурманской области. По имеющимся данным, рыбаки вышли в море на четырёх лодка по два человека и попали в шторм.
В поисках пропавших участвуют вертолёты и специальное судно. В мероприятии задействованы 36 человек.
Ранее сообщалось о том, что в Охотском море загорелся рыболовный траулер «Ахтиар». Экипажу удалось локализовать пожар своими силами.
Происшествия,Находка,
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