Тела рыбаков обнаружили в Баренцевом море

В акватории Баренцева моря обнаружены тела трёх рыбаков. Судьба ещё троих их коллег неизвестна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Фото: Vladislav Kadyshev/Russian Look/Global Look Press Vladislav Kadyshev/Russian Look/Global Look Press

Находка сделана в Лодейной бухте, в Кольском районе мурманской области. По имеющимся данным, рыбаки вышли в море на четырёх лодка по два человека и попали в шторм.

В поисках пропавших участвуют вертолёты и специальное судно. В мероприятии задействованы 36 человек.