Тела рыбаков обнаружили в Баренцевом море

В акватории Баренцева моря обнаружены тела трёх рыбаков. Судьба ещё троих их коллег неизвестна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Фото: Vladislav Kadyshev/Russian Look/Global Look PressVladislav Kadyshev/Russian Look/Global Look Press
Находка
сделана в Лодейной бухте, в Кольском районе мурманской области. По имеющимся данным, рыбаки вышли в море на четырёх лодка по два человека и попали в шторм.
В поисках пропавших участвуют вертолёты и специальное судно. В мероприятии задействованы 36 человек.
Ранее сообщалось о том, что в Охотском море загорелся рыболовный траулер «Ахтиар». Экипажу удалось локализовать пожар своими силами.