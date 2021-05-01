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Оружие пролетариата: радикалы забросали бутылками полицию в Берлине

News.ruиещё 1
2 часа назад
В Берлине бутылками и камнями забросали полицейских участники первомайского шествия. Об этом сообщает ТАСС.
Демонстранты забросали бутылками полицию в Берлине
Фото: ReutersReuters
Шествие демонстрации в немецкой столице было остановлено в связи с тем, что участники не соблюдали эпидемиологические правила: они были без масок и не сохраняли социальную дистанцию.
Примерно через 30 минут после этого неизвестный в толпе зажёг дымовую шашку, после этого в полицейских начали бросать бутылки. Кроме того, радикалы свалили в кучу деревянные паллеты и подожгли их.
В первомайской акции в Берлине участвуют порядка 8 тысяч человек. Безопасность мероприятия обеспечивают 5 тысяч полицейских.
Ранее сообщалось, что на площади Нации в Париже возобновились беспорядки, начавшиеся днём в ходе первомайской демонстрации. Агрессивные молодые люди устроили стычки, из-за чего полиция применила водомёт.
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