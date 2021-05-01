Демонстранты забросали бутылками полицию в Берлине

В Берлине бутылками и камнями забросали полицейских участники первомайского шествия. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

Шествие демонстрации в немецкой столице было остановлено в связи с тем, что участники не соблюдали эпидемиологические правила: они были без масок и не сохраняли социальную дистанцию.

Примерно через 30 минут после этого неизвестный в толпе зажёг дымовую шашку, после этого в полицейских начали бросать бутылки. Кроме того, радикалы свалили в кучу деревянные паллеты и подожгли их.

В первомайской акции в Берлине участвуют порядка 8 тысяч человек. Безопасность мероприятия обеспечивают 5 тысяч полицейских.