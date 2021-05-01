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«Это моя территория»: Московский священник напал на посетителя храма из-за фото

Ювелина Бернст
1 час назад
В Москве священник ударил посетителя храма из-за фото иконостаса, передает издание «Подъём».
Священник напал на посетителя храма в Москве
Фото: ТАССТАСС
Инцидент произошел 1 мая в церкви Симеона Столпника на Новом Арбате и был заснят на камеру. Пострадавший мужчина рассказал, что конфликт начался из-за того, что он сделал фотографию иконостаса. «Там красивое освещение», — объяснил он.
После этого, по словам пострадавшего, к нему подошел священник со словами: «Это моя территория».
«На что я ответил, что думаю, это территория бога», — сказал мужчина.
Священник также ударил по телефону мужчины и по телефону его друга. После этого мужчина начал снимать видео.
Однако представитель церкви продолжал наносить удары, порвал одежду пострадавшего и стал выталкивать его из храма, добавил мужчина. Он отметил, что священник начал бить их без предупреждения и сообщений о том, что съемка запрещена.
По факту произошедшего страдавший подал заявление в полицию.
Происшествия,Москва,
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