Священник напал на посетителя храма в Москве

Москве священник ударил посетителя храма из-за фото иконостаса, передает издание «Подъём».

Фото: ТАСС ТАСС

Инцидент произошел 1 мая в церкви Симеона Столпника на Новом Арбате и был заснят на камеру. Пострадавший мужчина рассказал, что конфликт начался из-за того, что он сделал фотографию иконостаса. «Там красивое освещение», — объяснил он.

После этого, по словам пострадавшего, к нему подошел священник со словами: «Это моя территория».

«На что я ответил, что думаю, это территория бога», — сказал мужчина.

Священник также ударил по телефону мужчины и по телефону его друга. После этого мужчина начал снимать видео.

Однако представитель церкви продолжал наносить удары, порвал одежду пострадавшего и стал выталкивать его из храма, добавил мужчина. Он отметил, что священник начал бить их без предупреждения и сообщений о том, что съемка запрещена.