Осужденный педофил сбежал из больницы в Волгограде

По данным региональных СМИ, 25-летний мужчина отбывал срок за половое сношение с несовершеннолетним в колонии-поселении в Кировском районе. Из-за проблем со здоровьем он попал в больницу, откуда решил вскоре сбежать, спрыгнув со второго этажа.

В настоящий момент зек находится в розыске. В отношении мужчина возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи», совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.