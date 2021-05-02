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В Волгограде педофил сбежал из клинической больницы №1

Кривое Зеркалоиещё 1
28 минут назад
В Волгограде ведут розыск осужденного, сбежавшего из больничной палаты ГБУЗ "ВОКБ 1".
Осужденный педофил сбежал из больницы в Волгограде
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным региональных СМИ, 25-летний мужчина отбывал срок за половое сношение с несовершеннолетним в колонии-поселении в Кировском районе. Из-за проблем со здоровьем он попал в больницу, откуда решил вскоре сбежать, спрыгнув со второго этажа.
В настоящий момент зек находится в розыске. В отношении мужчина возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи», совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Происшествия,Волгоград,
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