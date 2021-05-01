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В Китае мощный ураган заставил авиалайнер кружиться на месте: видео

Майк Габриелян
34 минуты назад
В Сети появилось видео из аэропорта КНР, где стоящий самолет закружился на месте от ураганного ветра.
В Китае мощный ураган заставил авиалайнер кружиться на месте: видео
Фото: Pixabay.comPixabay.com
Ролик сняли пассажиры, находившиеся в здании аэровокзала. Пока неизвестно, в каком городе произошел инцидент, и были ли люди в салоне лайнера.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ураган с грозой и градом в эти дни обрушился на восточную часть Китая. В приморском городе Наньтун жертвами стихии стали 11 человек, более ста получили травмы.
Происшествия,Китай,
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