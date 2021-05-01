Россиянин зарезал соседа за плевок в лицо

Мужчина 64-х лет у себя на даче распивал алкоголь с 54-летним соседом. По версии следствия, около шести вечера началась ссора, переросшая в поножовщину.
«Во время ссоры в ответ на плевок в лицо нанес обидчику не менее 5 ударов кухонным ножом в область груди слева. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении следователей.
Обвиняемый заключен под стражу.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве на пенсионера напали преступники, переодетые в сотрудников ГИБДД.