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Россиянин зарезал соседа за плевок в лицо

Майк Габриелян
53 минуты назад
В Сургуте за плевок в лицо пенсионер зарезал собутыльника. Инцидент произошёл 29 апреля в садоводстве «Многодетная семья» на улице Дружная. Об этом сообщает управление СКР по ХМАО.
Россиянин зарезал соседа за плевок в лицо
Фото: ТАССТАСС
Мужчина 64-х лет у себя на даче распивал алкоголь с 54-летним соседом. По версии следствия, около шести вечера началась ссора, переросшая в поножовщину.
«Во время ссоры в ответ на плевок в лицо нанес обидчику не менее 5 ударов кухонным ножом в область груди слева. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении следователей.
Обвиняемый заключен под стражу.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве на пенсионера напали преступники, переодетые в сотрудников ГИБДД.
Происшествия,ГИБДД,Сургут,
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