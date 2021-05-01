На станции "Арбатская" московского метро погибла женщина

На станции "Арбатская" синей ветки московского метрополитена погибла женщина, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Он рассказал, что женщина упала на рельсы под прибывающий поезд. Причины падения не уточняются.

Из-за инцидента было прервано движение поездов на участке "Киевская" - "Курская. К настоящему времени движение восстановлено.