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На станции "Арбатская" московского метро погибла женщина

Ювелина Бернст
1 час назад
На станции "Арбатская" синей ветки московского метрополитена погибла женщина, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
На станции "Арбатская" московского метро погибла женщина
Фото: Global Look PressGlobal Look Press
Он рассказал, что женщина упала на рельсы под прибывающий поезд. Причины падения не уточняются.
Из-за инцидента было прервано движение поездов на участке "Киевская" - "Курская. К настоящему времени движение восстановлено.
В марте в столичном метро скончался при падении под поезд 72-летний миллионер Валерий Багдасаров.
Происшествия,Интерфакс,
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