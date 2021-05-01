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Рухнувшую на на дорогу бронемашину в Волгограде сняли на видео

Юрий Столбов
33 минуты назад
В ходе транспортировки военной техники в Волгограде с прицепа выпала бронемашина, сообщает издание «Подъём» со ссылкой на областное управление ГИБДД.
Инцидент произошел на Третьей Продольной магистрали.
По словам очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал. Военная техника повредила только газон.
Происшествия,Видео,ГИБДД,Волгоград,
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