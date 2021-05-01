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Опубликовано видео взрыва на заводе в Сорочинске

Юрий Столбов
53 минуты назад
Взрыв на заводе в Сорочинске попал на камеру видеонаблюдения. Видео опубликовал региональный Следственный комитет в Instagram .
На кадрах видны несколько человек в одном из цехов предприятия. Они спокойно передвигаются по территории, но в один момент происходит взрыв. Затем на кадрах виден огонь, в этот же момент с потолка начинают падать конструкции.
Происшествия,Видео,СКР,Сорочинск,
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