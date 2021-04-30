Украина отправила в Россию влиятельного вора в законе

Вор в законе с российским гражданством Миндия Гальский был задержан полицией Украины
и депортирован в РФ
. Об этом сообщил источник в пресс-службе Управления МВД Украины по Волынской области.
«Вора в законе Миндию Гальского выдворили в РФ», — говорится на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что им запретили въезд на Украину в течение пяти лет. Вместе с Гальскм на родину отправили еще одного криминального авторитета, имя которого не называется.
На Украине Гальский обвиняется в попытке незаконного пересечения государственной границы. Он планировал установить влияние в Харькове.
Гальский был задержан украинской полицией в 2019 году. С того времени он находился в заключении. В России его судили за особо тяжкие преступления. Он угрожал бизнесмена Санкт-Петербурга в 2013 году и контролировал действия многих из них.