Украина отправила в Россию влиятельного вора в законе

Отмечается, что им запретили въезд на Украину в течение пяти лет. Вместе с Гальскм на родину отправили еще одного криминального авторитета, имя которого не называется.

Гальский был задержан украинской полицией в 2019 году. С того времени он находился в заключении. В России его судили за особо тяжкие преступления. Он угрожал бизнесмена Санкт-Петербурга в 2013 году и контролировал действия многих из них.