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Украина отправила в Россию влиятельного вора в законе

Ura.Ru
59 минут назад
Вор в законе с российским гражданством Миндия Гальский был задержан полицией Украины и депортирован в РФ. Об этом сообщил источник в пресс-службе Управления МВД Украины по Волынской области.
Украина отправила в Россию влиятельного вора в законе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Вора в законе Миндию Гальского выдворили в РФ», — говорится на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что им запретили въезд на Украину в течение пяти лет. Вместе с Гальскм на родину отправили еще одного криминального авторитета, имя которого не называется.
На Украине Гальский обвиняется в попытке незаконного пересечения государственной границы. Он планировал установить влияние в Харькове.
Гальский был задержан украинской полицией в 2019 году. С того времени он находился в заключении. В России его судили за особо тяжкие преступления. Он угрожал бизнесмена Санкт-Петербурга в 2013 году и контролировал действия многих из них.
Происшествия,Россия,Украина,
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