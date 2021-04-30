Погибли муж и дети: россиянка совершила тройное убийство

Во Владивостоке женщину подозревают в убийстве мужа и 5-летних детей-двойняшек.

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Как сообщает телеграм-канал Life Shot, 37-летняя Екатерина, по предварительной информации, совершила тройное убийство под воздействием алкоголя и барбитуратов.

Женщина пыталась отрезать детям головы. Она сложила тела в сумки и оставила их на кухне. Сообщается, что у погибших двойняшек была задержка в развитии. Кроме того, женщина постоянно ссорилась с мужем.

У Екатерины и ее мужа был третий ребенок, в момент убийства он находился в детском саду. Вечером она забрала его из сада и еще два дня продолжала вести обычную жизнь. Женщину задержали лишь 30 августа, в момент задержания она смотрела кино в кинотеатре.

Оставшийся в живых ребенок рассказал, что видел погибших брата и сестру лежащими на кухне, попытался их «разбудить», но они не проснулись. Он также сообщил психологам, что мама, папа и дедушка его били, и родители постоянно дрались между собой.

В квартире, где произошло убийство, нашли записку Екатерины. В ней она подробно изложила все семейные проблемы. В частности, она написала, что муж ей изменял, издевался и ни во что не ставил.