Ребенок выпал из окна многоэтажки в Омске

Между тем в минздраве
Омской области заявили о резком росте детского травматизма. Так, в Омске каждый день два-три ребенка ломают позвоночники на батутах, а за сутки в городскую детскую больницу попадают в среднем 70 детей с травмами, полученными в результате падений с высоты, в ДТП или на улице, передает «Омск-Информ»
. По словам замначальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям областного минздрава Олеси Богза, если в 2019 году было зарегистрировано 1295 травм у детей от 0 до 17 лет, то в 2020 году уже 1632 случая. Как уточнила Богза, ежегодно из окон выпадает до дести детей в возрасте до пяти лет.