Ребенок выпал из окна многоэтажки в Омске

Семья ребенка состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних, родители ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних детей. Полицейские проводят проверку, уточняется в сообщении.

Как сообщил врач, часто дети получают травмы вследствие недосмотра со стороны родителей. Так, в дежурные смены в больницу поступают минимум два ребенка, проглотившие монету, батарейку или магнит. «Ребенка ждет фиброгастроскопия, а это наркоз. Если это магнит, и не один, ребенка ждет тяжелая операция, и не одна», – обратил внимание специалист.