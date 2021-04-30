Суд избрал адвокату Павлову меру пресечения

Утром 30 апреля в гостиничном номере в Москве, где остановился Павлов, дома у его жены в Санкт-Петербурге и в петербургском офисе адвокатского объединения «Команда 29» прошли обыски. Адвокату вменяют ч. 1 статьи 310 УК — разглашение данных предварительного расследования. Обвинение касается дела бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова
, которого защищает Павлов. Конкретно в вину адвокату ставятся два момента: передача «Ведомостям» копии постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене, а также то, что Павлов в марте этого года рассказал журналистам о появлении в деле его подзащитного секретного свидетеля.