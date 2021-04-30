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Взрыв телефона в руках у петербуржца попал на видео

Алевтина Жаркова
51 минуту назад
Петербуржец едва не погиб из-за взрыва сотового телефона. Видео инцидента, произошедшего 29 апреля на улице Дыбенко, появилось в распоряжении Telegram-канала Life SHOT.
54- летний житель Северной столицы отдыхал на скамейке, когда у него в руках взорвался аккумулятор в мобильном устройстве. На кадрах видно, как пострадавший падает на землю, а от его одежды идет дым. К счастью, прохожие заметили мужчину и оказали ему первую помощь. Они стали поливать его водой и вызвали к месту ЧП врачей. В итоге пострадавшего отправили в ожоговую реанимацию.
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