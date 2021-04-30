Росгвардеец арестован за получение 1,4 млн рублей взятки

Ранее в Москве были задержаны полицейские за получение взятки в особо крупном размере. Как сообщал «Рамблер», подозреваемые - начальник следственного отдела ОМВД России по району Солнцево, его заместитель и участковый уполномоченный полиции были задержаны при получении денег.