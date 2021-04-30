Росгвардеец арестован за получение 1,4 млн рублей взятки

В отношении инспектора Отдела лицензионно-разрешительной работы по городскому округу Химки ГУ Росгвардии по Московской области возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Как сообщает «Агентство городских новостей Москва», Росгвардейцу передали 1,4 млн рублей.
«В период с декабря 2018 по декабрь 2020 года мужчина со своих банковских счетов перечислил на указанный росгвардейцем счет не менее 1,4 млн рублей», - сообщает агентство.
Ранее в Москве были задержаны полицейские за получение взятки в особо крупном размере. Как сообщал «Рамблер», подозреваемые - начальник следственного отдела ОМВД России по району Солнцево, его заместитель и участковый уполномоченный полиции были задержаны при получении денег.