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В Уфе девочка провалилась в колодец

ИА Regnum
1 час назад
Девочка провалилась в колодец в Уфе. Об этом 30 апреля сообщает ИА «Башинформ».
По информации журналистов, инцидент произошел 29 апреля на улице Просвещения около дома 9.
Девочка с женщиной шла по новой асфальтированной пешеходной дорожке. В какой-то момент ребенок наступил на крышку колодца и провалился. Женщина и прохожие вытащили ребенка, поскольку колодец оказался не глубокий.
«Информация о данном происшествии к нам не поступала. Видимо, мама девочки не сообщала об этом в службы и не обращалась за медицинской помощью», — передают журналисты сообщение пресс-службы Управления гражданской защиты Уфы.
Происшествия,Видео,Уфа,
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