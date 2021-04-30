По информации журналистов, инцидент произошел 29 апреля на улице Просвещения около дома 9.

Девочка с женщиной шла по новой асфальтированной пешеходной дорожке. В какой-то момент ребенок наступил на крышку колодца и провалился. Женщина и прохожие вытащили ребенка, поскольку колодец оказался не глубокий.