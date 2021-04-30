Подросток упал с эскалатора в одном из торговых центров города Твери. Несчастный случай был зафиксирован на камеру. Видео опубликовано в Telegram-канале Life SHOT.
На записи видно, как мальчик ложится на движущийся поручень подъемного механизма. Его куртка при этом зацепилась за ограждение, и юноша сорвался вниз с третьего этажа. Спасло его то, что он приземлился на стеллаж с овощами.
Спасатели сняли с крыши пострадавшего и отправили его в больницу. По факту произошедшего сейчас проводится проверка.