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Опубликовано видео падения подростка с эскалатора в ТЦ Твери

Алевтина Жаркова
35 минут назад
Подросток упал с эскалатора в одном из торговых центров города Твери. Несчастный случай был зафиксирован на камеру. Видео опубликовано в Telegram-канале Life SHOT.
На записи видно, как мальчик ложится на движущийся поручень подъемного механизма. Его куртка при этом зацепилась за ограждение, и юноша сорвался вниз с третьего этажа. Спасло его то, что он приземлился на стеллаж с овощами.
Спасатели сняли с крыши пострадавшего и отправили его в больницу. По факту произошедшего сейчас проводится проверка.
Происшествия,Видео,Тверь,
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