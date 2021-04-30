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Суд продлил арест советнику главы Роскосмоса Сафронова до 7 июля

ТАСС
14 минут назад
Лефортовский суд Москвы продлил до 7 июля арест советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Суд продлил арест Сафронова до 7 июля
Фото: ТАССТАСС
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Сафронову до 7 июля", - сказали в суде.
Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля прошлого года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает.
Как полагает защита Сафронова, следствие по делу может завершиться к июлю этого года, при этом ФСБ до сих пор не конкретизировала обвинения, не ознакомила защиту с большинством материалов дела и не проводит активных следственных действий по делу.
Происшествия,Иван Сафронов,Роскосмос,ФСБ,Ведомости,Москва,
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