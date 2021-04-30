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Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана возобновилась

Lenta.ru
39 минут назад
Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана возобновилась. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает агентство 24.kg со ссылкой на УВД Баткенской области Киргизии.
Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана возобновилась
Фото: ТАССТАСС
Уточняется, что перестрелка ведется около часа в Лейлекском районе. Среди раненых есть сотрудники милиции.
Агентство также пишет, что в социальных сетях сообщается о захвате сел на территории Киргизии гражданами Таджикистана. В УВД эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.
29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными обеих сторон. Душанбе утверждает, что конфликт разгорелся из-за попыток «незаконного захвата» киргизской стороной водораспределительного пункта в нарушение ранее достигнутых договоренностей. Бишкек уверяет, что сначала спецназ МВД Таджикистана обстрелял водозабор из минометов, пулеметов и автоматов.
По последним данным, пострадали более 130 человек с обеих сторон, 13 человек погибли.
Происшествия,МВД,Киргизия,Таджикистан,
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