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СМИ: семь человек погибли при нападении талибов на дом силовика в Афганистане

ТАСС
44 минуты назад
Семь человек стали жертвами нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в четверг вечером в афганской провинции Баглан. Об этом сообщил представитель местных властей, передает в пятницу телеканал TOLOnews.
Cемь человек погибли при нападении талибов в Афганистане
Фото: tolonews.comtolonews.com
По его словам, талибы напали на дом представителя правоохранительных органов и убили семь его родственников. При этом самому силовику удалось сбежать, о его состоянии информации не приводится. Отмечается, что два боевика были ликвидированы.
Происшествия,Талибан,МВД,Баглан,Россия,Афганистан,
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