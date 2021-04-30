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Медики сообщили о 150 пострадавших при ЧП в Израиле

RT на русском
1 час назад
Израильская национальная медицинская служба сообщила, что не менее 150 человек пострадали в результате обрушения трибуны во время религиозного празднования на горе Мерон на севере страны.
Медики сообщили о 150 пострадавших при ЧП в Израиле
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на ведомство
Шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Состояние 18 пострадавших оценивается как тяжёлое.
Ранее газета сообщила, что 44 человека погибли при обрушении трибуны в Израиле, ещё более 100 пострадали.
Происшествия,Израиль,
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