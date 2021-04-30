ФСБ задержала адвоката Ивана Павлова

"Оперативные сотрудники ФСБ задержали Павлова в рамках расследуемого уголовного дела после проведения обыска в его номере в московской гостинице", - сказал собеседник агентства. Других подробностей источник не привел.
"Очевидно, обыск и задержание Павлова связаны с его профессиональной деятельностью. Обыск проводят сотрудники ФСБ", - сказал он.
"В гостиничном номере Ивана Павлова в Москве правоохранительные органы проводят обыск. Нам пока ничего не известно, в том числе, кто проводит следственные действия, на каком основании. Павлов задержан", - сказал защитник.
"У главы "Команды 29" адвоката Ивана Павлова, прошел обыск. Одновременно ломают дверь IT-специалисту "Команды 29" Игорю Дорфману. Он перестал отвечать на звонки. Иван Павлов задержан", - сказали агентству.