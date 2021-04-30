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Источник: ФСБ задержала адвоката Ивана Павлова в рамках уголовного дела

ТАССиещё 5
20 минут назад
Оперативные сотрудники ФСБ России в рамках уголовного дела задержали в номере столичной гостиницы адвоката Ивана Павлова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ФСБ задержала адвоката Ивана Павлова
Фото: ТАССТАСС
"Оперативные сотрудники ФСБ задержали Павлова в рамках расследуемого уголовного дела после проведения обыска в его номере в московской гостинице", - сказал собеседник агентства. Других подробностей источник не привел.
Обыск у адвоката Павлова связан с профессиональной деятельностью юриста, рассказал ТАСС коллега Павлова адвокат Евгений Смирнов.
"Очевидно, обыск и задержание Павлова связаны с его профессиональной деятельностью. Обыск проводят сотрудники ФСБ", - сказал он.
По его словам, обыск прошел не в квартире, а в гостиничном номере Павлова, после чего последовало задержание юриста.
"В гостиничном номере Ивана Павлова в Москве правоохранительные органы проводят обыск. Нам пока ничего не известно, в том числе, кто проводит следственные действия, на каком основании. Павлов задержан", - сказал защитник.
Смирнов отметил, что обыск также проводится в Санкт-Петербурге, в жилище IT-специалиста "Команды 29".
Ранее ТАСС в пресс-службе правозащитного объединения "Команда 29", основанного Павловым, сообщали, что адвоката задержали после обыска в квартире.
"У главы "Команды 29" адвоката Ивана Павлова, прошел обыск. Одновременно ломают дверь IT-специалисту "Команды 29" Игорю Дорфману. Он перестал отвечать на звонки. Иван Павлов задержан", - сказали агентству.
Иван Павлов известен по ряду дел о госизмене. Он защищает экс-топ-менеджера "РАО ЭЕС" Карину Цуркан, осужденную за шпионаж, бывшего журналиста "Коммерсанта" Сафронова, ходатайство следствия о продлении ареста которому в пятницу рассмотрит Лефортовский суд Москвы, а также ученого Виктора Кудрявцева. Кроме того, он представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) по иску прокуратуры о признании этой организации экстремистской.
Происшествия,Карина Цуркан,Виктор Кудрявцев,Иван Павлов,Евгений Смирнов,Фонд борьбы с коррупцией,ФСБ,Генпрокуратура РФ,МВД,ИТАР-ТАСС,
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