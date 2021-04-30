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Гигантский гейзер в Химках попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
В Химках местные жители могли увидеть необычное явление – гейзер, достигающий огромной высоты. Видео, снятое очевидцами публикует telegram-канал «Life shot»
На кадрах видно, как в районе Международного шоссе образовался гейзер с достаточно сильным напором. Столб воды поднимается значительно выше окружающих его деревьев.
По данным Life.ru, дело происходит на территории газораспределительной станции, а то, что засняли очевидцы, — это технологический сброс конденсата.
Происшествия,Видео,Химки,
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