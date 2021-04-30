Гигантский гейзер в Химках попал на видео

На кадрах видно, как в районе Международного шоссе образовался гейзер с достаточно сильным напором. Столб воды поднимается значительно выше окружающих его деревьев.

По данным Life.ru, дело происходит на территории газораспределительной станции, а то, что засняли очевидцы, — это технологический сброс конденсата.