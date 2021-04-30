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Рухнувшие трибуны с людьми на религиозном празднике в Израиле попали на видео

Александр Кузьмин
4 часа назад
38 человек погибли в результате обрушения трибуны во время праздника Лаг ба-Омер на севере Израиля. Об этом со ссылкой на медиков сообщила газета Haaretz. Видео публикует telegram-канал «Life-shoot».
На кадрах можно увидеть панически настроенных жителей. А также погибших и раненых. Трагедия произошла в районе горы Мерон, которая расположена близ города Цфат.
По данным газеты Haaretz, более 60 человек получили ранения, из них шестеро находятся в критическом состоянии.
Происшествия,Видео,Газета "Гаарец",Израиль,
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