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Почти 40 человек погибли при обрушении и давке на празднике в Израиле

Вечерняя Москва
20 минут назад
В Израиле на горе Мерон произошло обрушение трибун, на которых находились участники религиозного праздника Лаг ба-Омер, за обрушением последовала давка. Об этом в пятницу, 30 апреля, пишут местные средства массовой информации.
Почти 40 человек погибли на празднике в Израиле
Фото:  instagram.com/magen_david_adom instagram.com/magen_david_adom
К настоящему времени известно о 38 жертвах происшествия. Также сообщается более чем о 50 пострадавших, 20 из них находятся в критическом состоянии.
Другие подробности происшествия устанавливаются, сообщает Haaretz.
Происшествия,Газета "Гаарец",Израиль,
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