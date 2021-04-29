Устроившего стрельбу в эфире иностранца задержали в Петербурге

22-летний уроженец Таджикистана устроил стрельбу в прямом эфире после конфликта с комментаторами в соцсети. Об этом сообщает телеграм-канал «360».

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Молодой человек повздорил с пользователями, после чего решил припугнуть их и начал палить из сигнального пистолета в камеру. Стрельба сопровождалась угрозами в адрес хейтеров и нецензурной бранью.

Полиция задержала хулигана в Санкт-Петербурге. Он признал, что вел себя неадекватно, и извинился за свое поведение.

Кроме того, при проверке выяснилось, что молодой человек находится на территории России незаконно. Теперь ему грозит депортация.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Москве избили и ограбили уроженца Таджикистана – тренера по боям без правил.