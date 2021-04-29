Устроившего стрельбу в эфире иностранца задержали в Петербурге

22-летний уроженец Таджикистана
устроил стрельбу в прямом эфире после конфликта с комментаторами в соцсети. Об этом сообщает
телеграм-канал «360».
Фото: кадр видеокадр видео
Молодой человек повздорил с пользователями, после чего решил припугнуть их и начал палить из сигнального пистолета в камеру. Стрельба сопровождалась угрозами в адрес хейтеров и нецензурной бранью.
Полиция задержала хулигана в Санкт-Петербурге. Он признал, что вел себя неадекватно, и извинился за свое поведение.
Кроме того, при проверке выяснилось, что молодой человек находится на территории России незаконно. Теперь ему грозит депортация.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Москве избили и ограбили уроженца Таджикистана – тренера по боям без правил.
Пострадавший рассказал полиции, что у станции метро «Марьино» к нему подошли трое мужчин и начали придираться к внешности. В частности, оппонентам не понравилась его борода. После словесной перепалки тренер предложил зайти во дворы и продолжить разговор там. Как только они оказались в безлюдном месте, тренер получил удар кастетом в лицо и потерял сознание. Очнувшись в районе Отрадное, пострадавший обнаружил исчезновение 130 тысяч рублей и мобильного телефона.