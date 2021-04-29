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Ударивший школьника указкой учитель в Крыму попал на видео

Алевтина Жаркова
47 минут назад
В Крыму учитель избил указкой школьника, который спрятался в шкафу. Снятую очевидцами запись обнародовал Telegram-канал «Говорит Москва».
На видео запечатлено, как педагог идет по коридору с длинной палкой в руке. Мужчина заходит в класс, открывает дверь шкафа и наносит несколько ударов, нецензурно ругаясь на него.
Произошедший в селе Угловое Бахчисарайского района инцидент уже прокомментировали в администрации учебного заведения. По данным канала, завуч школы Оксана Толмачева сообщила, что в этот день учащиеся оскорбили преподавателя. Она уточнила, что он ударил по стене, а не по мальчику.
Семья восьмиклассника не имеет претензий к учителю. Тем не менее после произошедшего он уволился, а по факту случившегося полиция проводит проверку.
Происшествия,Видео,Республика Крым,Москва,
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