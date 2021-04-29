Крыму учитель избил указкой школьника, который спрятался в шкафу. Снятую очевидцами запись обнародовал Telegram-канал «Говорит Москва ».

На видео запечатлено, как педагог идет по коридору с длинной палкой в руке. Мужчина заходит в класс, открывает дверь шкафа и наносит несколько ударов, нецензурно ругаясь на него.

Произошедший в селе Угловое Бахчисарайского района инцидент уже прокомментировали в администрации учебного заведения. По данным канала, завуч школы Оксана Толмачева сообщила, что в этот день учащиеся оскорбили преподавателя. Она уточнила, что он ударил по стене, а не по мальчику.