Раскрыто убийство найденного в болоте композитора

Завершено расследование уголовного дела жителя Новгородской области , обвиняемого в убийстве прославленного советского и российского композитора Леонида Печникова, тело которого было найдено в болоте в 2008 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

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Мужчине вменяется, помимо убийства, культивирование наркосодержащих растений и незаконное хранение взрывных устройств и оружия. Убийство, совершенное 13 лет назад, было раскрыто после того, как осужденная за мошенническое хищение квартиры композитора стала давать показания и назвала имя убийцы, сообщает издание 53News.ru.

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По версии следствия, в 2008 году москвичка под видом сотрудницы ЖЭК вошла в доверие к Печникову, обманув его, женщина заполучила доверенность на его квартиру в центре Москвы. После ее продажи она решила переселить композитора в другой регион. Через знакомого женщина нашла пустующий деревянный дом в деревне Заря Новгородской области.

Печникову она сказала, что его позвали выступить на свадьбе в качестве аккордеониста. Его в алкогольном опьянении усадили в машину и повезли в Новгородскую область. По дороге композитор понял, что его обманули, вспыхнул конфликт, в ходе которого житель Новгородской области, сидевший за рулем машины, задушил Печникова. Тело было сброшено в болото.

Погибшего через некоторое время нашел грибник.

Как сообщила исполняющая обязанности руководителя отдела по расследованию преступлений прошлых лет СКР Анастасия Ибрагимова, оперативники нашли свидетеля, который видел, как обвиняемый выбросил тело Печникова в болото. Кроме того, осужденная на восемь лет аферистка заявила, что ее сообщник признался ей в убийстве композитора. Раньше она молчала, опасаясь мести.