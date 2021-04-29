Звезду «Закона и порядка» задержали с наркотиками в Москве

Фото: Рамблер Рамблер

По данным «КП», полицейские сочли поведение актера подозрительным, решили осмотреть его карманы и нашли у него сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Происходило это возле дома Лаптева.

Как отмечает «КП», экспертиза порошка показала, что это наркотическое вещество весом 1,97 грамма.

Против 42-летнего актера возбудили по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков). Сейчас он находится под стражей.

По информации «Кино-Театр.РУ», Лаптев снимался в сериалах «Закон и порядок», «Безмолвный свидетель» и других.

Как сообщал «Рамблер», в 2019 году актрису Наталью Бочкареву задержали сотрудники ДПС . СМИ писали, что инспекторы остановили из-за «подозрительного поведения» и нашли у нее запрещенное вещество.