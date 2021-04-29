Звезду «Закона и порядка» задержали с наркотиками в Москве

По данным «КП», полицейские сочли поведение актера подозрительным, решили осмотреть его карманы и нашли у него сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Происходило это возле дома Лаптева.
Как отмечает «КП», экспертиза порошка показала, что это наркотическое вещество весом 1,97 грамма.
Против 42-летнего актера возбудили по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков). Сейчас он находится под стражей.
По информации
«Кино-Театр.РУ», Лаптев снимался в сериалах «Закон и порядок», «Безмолвный свидетель» и других.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году актрису Наталью Бочкареву
задержали сотрудники ДПС
. СМИ писали, что инспекторы остановили из-за «подозрительного поведения» и нашли у нее запрещенное вещество.
Бочкарева опровергала информацию о задержании с наркотиками. Позже стало известно, что актрису лишили прав.