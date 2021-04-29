Россиян предупредили о мошенничествах с билетами на "Сапсан"

"Group-IB накануне майских праздников выявила фишинговую атаку на россиян: мошенники создали сеть фальшивых страниц по лже-продаже электронных билетов на поезд "Сапсан", нацеленных на кражу денежных средств и платежных данных пользователей. Сегодня часть ресурсов еще функционирует, Group-IB совместно с ОАО "РЖД" проводят мероприятия по их блокировке. Эксперты призывают пользователей быть внимательными при покупке билетов на поезд онлайн", — говорится в сообщении.
"Мошенники активизировались в апреле, перед майскими праздниками. К середине месяца количество уникальных фишинговых доменов составляло уже 13. На данный момент большинство из них заблокированы", — сообщили в компании.
"В схеме мошенничества использован классический сценарий: в поисках доступных билетов на "Сапсан" жертва, заманиваемая рекламой, попадает на сайт мошенников. Желая приобрести билет онлайн, она вводит данные банковской карты, в результате теряя и деньги, и данные "пластика", — рассказали в Group-IB.
"Будьте предельно внимательны при совершении онлайн-покупок железнодорожных билетов. Рекомендуем пользоваться официальным сайтом компании https://www.rzd.ru/, либо мобильным приложением "РЖД Пассажирам", — говорится в сообщении компании.
"Часть из них еще функционирует, мероприятия по их блокировке проводятся совместно с РЖД", — пишет компания.