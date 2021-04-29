Россиян предупредили о мошенничествах с билетами на "Сапсан"

По данным центра реагирования на инциденты кибербезопасности Group-IB, единичные мошеннические ресурсы по продаже билетов на "Сапсан" встречались и раньше. Так, в 2020 году таких ресурсов было обнаружено 21, за январь и февраль 2021 года – 2 и 3 соответственно.