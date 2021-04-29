Против Навального возбудили новое уголовное дело

По версии следствия, с физических лиц собрали пожертвования в размере 588 миллионов рублей для нужд нескольких некоммерческих организаций, среди которых Фонд борьбы с коррупцией
(является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом
в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.), Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", Фонд организации и координации защиты прав граждан, Фонд правового обеспечения граждан, Фонд защиты прав граждан "Штаб".