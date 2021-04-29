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Против Алексея Навального возбудили новое уголовное дело

Анастасия Кирсанова
1 час назад
Следственный комитет РФ возбудил еще одно уголовное дело в отношении Алексея Навального. В этот раз его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщают РИА Новости.
Против Навального возбудили новое уголовное дело
Фото: ТАССТАСС
«Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», - сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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По версии следствия, с физических лиц собрали пожертвования в размере 588 миллионов рублей для нужд нескольких некоммерческих организаций, среди которых Фонд борьбы с коррупцией (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.), Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", Фонд организации и координации защиты прав граждан, Фонд правового обеспечения граждан, Фонд защиты прав граждан "Штаб".
«Деньги "предназначались исключительно" на цели этих организаций. Однако Навальный как их фактический руководитель потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей "на личные цели", в том числе на "приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей», - утверждают в СК.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению.
Ранее «Рамблер» писал, что Леонид Волков объявил о роспуске штабов Навального. Волков объяснил, что сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно, потому что немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовное преследование для тех, кто работает в штабах, сотрудничает с ними, помогает им. Волков констатировал, что работать в таких условиях невозможно, а никакой ребрендинг не поможет.
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