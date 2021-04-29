Четырех человек убили в немецкой больнице

В одной из немецких больниц в Потсдаме
нашли четыре тела с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает "Газета.ру".Уточняется, что еще один человек получил серьезные ранения. Погибших и пострадавшего обнаружили в разных палатах клиники в районе Бабельсберг Потсдама.
Фото: АСС/EPA/FILIP SINGERАСС/EPA/FILIP SINGER
Полицейские рассказали, что травмы на телах умерших говорят о том, что они появились из-за жесткого внешнего насильственного воздействия. В рамках расследования задержана сотрудница полиции. На данный момент других подробностей не уточняется.
Стало известно, что заведение, где произошел инцидент, предназначено для постоянного ухода за людьми с ограниченными возможностями.
Ранее сообщалось, что не менее пяти человек пострадали при стрельбе в американском штате Луизиана. По данным полиции, стрельба произошла в городе Шривпорт в 21:02 в воскресенье, 18 апреля (5:02 19 апреля по московскому времени).