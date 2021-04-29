В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Четырех человек убили в немецкой больнице

Москва24
35 минут назад
В одной из немецких больниц в Потсдаме нашли четыре тела с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает "Газета.ру".Уточняется, что еще один человек получил серьезные ранения. Погибших и пострадавшего обнаружили в разных палатах клиники в районе Бабельсберг Потсдама.
Четырех человек убили в немецкой больнице
Фото: АСС/EPA/FILIP SINGERАСС/EPA/FILIP SINGER
Полицейские рассказали, что травмы на телах умерших говорят о том, что они появились из-за жесткого внешнего насильственного воздействия. В рамках расследования задержана сотрудница полиции. На данный момент других подробностей не уточняется.
Стало известно, что заведение, где произошел инцидент, предназначено для постоянного ухода за людьми с ограниченными возможностями.
Ранее сообщалось, что не менее пяти человек пострадали при стрельбе в американском штате Луизиана. По данным полиции, стрельба произошла в городе Шривпорт в 21:02 в воскресенье, 18 апреля (5:02 19 апреля по московскому времени).
Происшествия,Потсдам,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители