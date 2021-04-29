Четырех человек убили в немецкой больнице

В одной из немецких больниц в Потсдаме нашли четыре тела с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает "Газета.ру".Уточняется, что еще один человек получил серьезные ранения. Погибших и пострадавшего обнаружили в разных палатах клиники в районе Бабельсберг Потсдама.

Фото: АСС/EPA/FILIP SINGER АСС/EPA/FILIP SINGER

Полицейские рассказали, что травмы на телах умерших говорят о том, что они появились из-за жесткого внешнего насильственного воздействия. В рамках расследования задержана сотрудница полиции. На данный момент других подробностей не уточняется.

Стало известно, что заведение, где произошел инцидент, предназначено для постоянного ухода за людьми с ограниченными возможностями.