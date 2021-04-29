В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Россиянин убил знакомого во время магического обряда

Артём Кульша
1 час назад
В Астраханской области мужчина убил знакомого во время оккультного ритуала. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.
Россиянин убил знакомого во время магического обряда
Фото: ТАССТАСС
Некоторое время назад 34-летний потерпевший решил прибегнуть к оккультному обряду с целью восстановить отношения с женой. Ритуал подразумевал закапывание личных вещей в землю.
Он позвал с собой для оказания помощи 32-летнего знакомого, жителя Красноярского края. Вечером 26 апреля они прибыли в лесополосу неподалеку от дороги «Кирпичный завод — Три протока» в Приволжском районе и стали копать яму. В это время красноярец негативно высказался относительно ритуала и в адрес супруги астраханца.
Между мужчинами возник конфликт. В какой-то момент он перерос в драку. В ходе нее красноярец по меньшей мере четыре раза ударил астраханца топором по голове и шее, в результате чего тот скончался. После этого он накрыл труп ветками и скрылся.
Позже он был уличен в совершении преступления и задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ранее подозреваемый был объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве.
Происшествия,Астраханская Область,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители