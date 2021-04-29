Россиянин убил знакомого во время магического обряда

Астраханской области мужчина убил знакомого во время оккультного ритуала. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по региону.

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Некоторое время назад 34-летний потерпевший решил прибегнуть к оккультному обряду с целью восстановить отношения с женой. Ритуал подразумевал закапывание личных вещей в землю.

Он позвал с собой для оказания помощи 32-летнего знакомого, жителя Красноярского края. Вечером 26 апреля они прибыли в лесополосу неподалеку от дороги «Кирпичный завод — Три протока» в Приволжском районе и стали копать яму. В это время красноярец негативно высказался относительно ритуала и в адрес супруги астраханца.

Между мужчинами возник конфликт. В какой-то момент он перерос в драку. В ходе нее красноярец по меньшей мере четыре раза ударил астраханца топором по голове и шее, в результате чего тот скончался. После этого он накрыл труп ветками и скрылся.