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Школьники нашли порно со своей учительницей

Анастасия Кирсанова
10 минут назад
В штате Нью-Мексико школьную учительницу уволили после того, как ученики увидели ее в одном из порно роликов. Об этом сообщает Lenta.ru с ссылкой на KRQE.
Школьники нашли порно со своей учительницей
Фото: PUBLIC DOMAINPUBLIC DOMAIN
Педагог работала в частной школе. Учреждение не разглашает имя учительницы и уже уведомило родителей письмом о ее увольнении. Однако известно, что она на протяжении четырех лет преподавала математику у восьмиклассников, и что порнографические видео были опубликованы после того, как девушка устроилась на работу.
«Мы отправили ее в отпуск, как получили эту информацию. И когда эта информация подтвердилась, мы немедленно ее уволили», - сообщила директриса школы Джесси Барри.
Она считает, что учителя должны быть образцами для подражания и выдающимися людьми.
Ранее «Рамблер» писал, что Настя Каменских показала широкой публике откровенные кадры со свои мужем Потапом. Кадры были представлены в видео на Ютубе, в программе «Девочки рулят», в котором Каменских ведет свой авторский блог.
В последнее видео певица решила вставить достаточно откровенные кадры. На них она обнимает и целует своего возлюбленного в постели. Обнаженные тела мужа и жены прикрывает одеяло.
Происшествия,Настя Каменских,Lenta.ru,
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