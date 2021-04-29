Школьники нашли порно со своей учительницей

Педагог работала в частной школе. Учреждение не разглашает имя учительницы и уже уведомило родителей письмом о ее увольнении. Однако известно, что она на протяжении четырех лет преподавала математику у восьмиклассников, и что порнографические видео были опубликованы после того, как девушка устроилась на работу.