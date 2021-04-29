Школьники нашли порно со своей учительницей

В штате Нью-Мексико школьную учительницу уволили после того, как ученики увидели ее в одном из порно роликов. Об этом сообщает Lenta.ru с ссылкой на KRQE.
Фото: PUBLIC DOMAINPUBLIC DOMAIN
Педагог работала в частной школе. Учреждение не разглашает имя учительницы и уже уведомило родителей письмом о ее увольнении. Однако известно, что она на протяжении четырех лет преподавала математику у восьмиклассников, и что порнографические видео были опубликованы после того, как девушка устроилась на работу.
«Мы отправили ее в отпуск, как получили эту информацию. И когда эта информация подтвердилась, мы немедленно ее уволили», - сообщила директриса школы Джесси Барри.
Она считает, что учителя должны быть образцами для подражания и выдающимися людьми.
Ранее «Рамблер» писал, что Настя Каменских показала широкой публике откровенные кадры со свои мужем Потапом. Кадры были представлены в видео на Ютубе, в программе «Девочки рулят», в котором Каменских ведет свой авторский блог.
В последнее видео певица решила вставить достаточно откровенные кадры. На них она обнимает и целует своего возлюбленного в постели. Обнаженные тела мужа и жены прикрывает одеяло.