В Пресненском суде 28 апреля продолжилось слушание второго уголовного дела против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко . На этот раз на заседания его привозят не в полном одиночестве, а ещё с тремя обвиняемыми — Валерием Маркеловым , Василием Критининым и Виктором Белевцовым: им вменяют непосредственно дачу взятки Захарченко и посредничество при этом. Сегодня в суде продолжился допрос свидетелей. Подробности — в материале NEWS.ru.

В маленьком зале Пресненского суда разместились около десятка адвокатов, родственники обвиняемых и немногочисленная пресса. Фигурантам тоже пришлось потесниться: вчетвером они расположились в клетке, рассчитанной максимум на двоих человек.

Новый процесс по второму делу Дмитрия Захарченко пока представляет из себя короткие заседания с допросами пары-тройки свидетелей. Вот и сегодня в суд явились две свидетельницы — Ирина Юнаева и Елена Числова. И если допрос первой закончился очень быстро, то свидетельницу Числову допрашивали без малого два часа.

Женщина заинтересовала и обвинителя, и защитников, потому что долгое время трудилась менеджером по работе с клиентами в компаниях, которые использовали нелегальные финансовые схемы при хранении и переводах денег. Речь идёт о трёх фирмах — Инкредбанк, «Галион» и «Милано», Елена поочерёдно работала в каждой из них на протяжении восьми лет — с 2006 по 2014 год. Причём новое юрлицо создавалось после того, как предыдущим начинали интересоваться правоохранительные органы.

По словам Числовой, в её обязанности входила обработка заявок от клиентов. В функционал компании входило хранение денег клиентов в собственных ячейках (в офисе компании «Галион», например), а также перевод денег от клиента на счета юрлица, реквизиты которого указывал он сам. Клиентами в компании называли людей, которые желали сохранить свои активы без привязки к реальным данным. Отношения между компанией и заказчиком абсолютно никак не оформлялись. Они использовали прозвища, никто из сотрудников компании не знал настоящих имён клиентов. Это делалось в целях конспирации: поддельные имена придумывались либо компанией, либо самим клиентом, говорит свидетельница. Прокурор Милана Дигаева перечислила несколько прозвищ, которые использовались при работе с фирмами-посредниками: Док, Дора, Принцесса, Миледи, Захар Хитрый, Партнёр, Вишенка. Псевдоним «Захар Хитрый», по мнению обвинения, использовал экс-полковник Захарченко для совершения нелегальных операций с финансами. Свидетельница отрицала, что ей знаком клиент с таким псевдонимом.

Прокурор при оглашении показаний Числовой более подробно раскрыла схему деятельности компании «Галион». Так, клиентам предоставлялось четыре вида услуг. Первая называлась «заказ в ячейку»: клиент переводил деньги со счетов подконтрольных ему компаний на счета, подконтрольные «Галиону», затем эти средства обналичивались и передавались заказчику. Вторая — «транзит рублей»: сначала деньги переводились с подконтрольных счетов клиента на подконтрольные счета компании, а затем отправлялись на счета третьей компании, которую также указывал клиент. Третья — «транзит валюты»: по поддельным документам компания выводила за рубеж незадекларированные денежные средства. И, наконец, четвёртая услуга — «конверт»: обмен валюты на рубли и наоборот.

Числова рассказала, что для работы менеджеры пользовались специальной программой под названием «ЕБ-2».

«От Чебурашки ООО „Ромашка“ пришло столько-то», — так, используя условные обозначения, Числова пыталась объяснить, как выглядели финансовые операции в программе «ЕБ-2».

Адвокат Валерия Маркелова Алексей Стерликов несколько раз уточнил у свидетельницы, посредством чего общались менеджеры и клиенты, и как сотрудник компании при общении идентифицировал собеседника, ведь по сути им мог оказаться кто угодно. Числова пояснила, что до 2009 года общение происходило преимущественно по телефону или факсу. В 2009 году в офисе компании «Галион» прошли обыски, на коллегу Числовой Сорокину завели уголовное дело. После этих событий была создана новая фирма «Милано»: там для связи с клиентом уже пользовались исключительно Skype, а также специально разработанной для этих целей программой.

Под конец допроса Числова пожаловалась, что ей тяжело и неприятно вспоминать этот период жизни, а также обмолвилась, что проходит фигуранткой по другому уголовному делу, но судья прервал её и просил не вдаваться в подробности. Свидетельница говорит, что она очень тяжело переживала обыски в «Галионе» и долго не могла оправиться от ситуации. Несмотря на то что решение уйти из этой сферы она приняла ещё в 2009 году, сделать это удалось только в 2014-м.

Я ушла, потому что не могла и не хотела этим заниматься. Осталась в «Милано», потому что считала это дружеским долгом перед Сорокиной, когда против неё уже возбудили дело, — рассказала Числова.

Следующее заседание по второму делу бывшего полковника Захарченко состоится 12 мая.

По версии следствия, бизнесмены Валерий Маркелов, Дмитрий Моторин, Иван Станкевич Борис Ушерович передавали взятку за «общее покровительство» экс-полковнику, посредниками в этой процедуре выступали Виктор Белевцов и Василий Критинин. Им вменяют ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество при даче взятки в особо крупном размере). Следователи утверждают, что общий размер переданных средств составил около 1,5 млрд рублей. Все фигуранты находятся под стражей, за исключением Моторина, Станкевича и Ушеровича — они заочно арестованы и объявлены в международный розыск.