Байкер загорелся вместе со своим мотоциклом на одной из дорог в Волгограде. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения, запись публикует телеканал «360».
На кадрах запечатлено, как водитель двухколесного транспортного средства не справился с управлением на повороте. Он упал на проезжую часть вместе с байком, после чего возникло возгорание. Пламя стремительно перекинулось на мужчину.
Спастись от огня байкеру помогли очевидцы происшествия. Они же и потушили горящий мотоцикл. Позднее пострадавшему вызвали наряд скорой помощи.