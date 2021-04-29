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Загоревшийся вместе с мотоциклом байкер попал на видео в Волгограде

Алевтина Жаркова
1 час назад
Байкер загорелся вместе со своим мотоциклом на одной из дорог в Волгограде. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения, запись публикует телеканал «360».
На кадрах запечатлено, как водитель двухколесного транспортного средства не справился с управлением на повороте. Он упал на проезжую часть вместе с байком, после чего возникло возгорание. Пламя стремительно перекинулось на мужчину.
Спастись от огня байкеру помогли очевидцы происшествия. Они же и потушили горящий мотоцикл. Позднее пострадавшему вызвали наряд скорой помощи.
Происшествия,Пожары,Видео,Волгоград,
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