Африканца задержали за изнасилование петербурженки

Кассирша магазина электроники выпивала вместе с ним.
По информации правоохранительных органов, девушка 1997 года рождения выпивала алкогольные напитки вместе с малознакомым мужчиной у себя дома.
Отмечается, что гражданин Замбии в состоянии алкогольное опьянения надругался над девушкой.
Сотрудники полиции по горячим следам задержали горячего 28-летнего африканца.
Позднее выяснилось, что он ещё и нарушил правила въезда в страну. Составлен протокол.
По факту насилия решается вопрос о возбуждении уголовного дела.