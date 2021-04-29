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Гражданина далекой африканской страны задержали по подозрению в изнасиловании петербурженки

Ivyborg.ru
1 час назад
Кассирша магазина электроники выпивала вместе с ним.
Африканца задержали за изнасилование петербурженки
Фото: ТАССТАСС
По информации правоохранительных органов, девушка 1997 года рождения выпивала алкогольные напитки вместе с малознакомым мужчиной у себя дома.
Отмечается, что гражданин Замбии в состоянии алкогольное опьянения надругался над девушкой.
Сотрудники полиции по горячим следам задержали горячего 28-летнего африканца.
Позднее выяснилось, что он ещё и нарушил правила въезда в страну. Составлен протокол.
По факту насилия решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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