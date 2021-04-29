Вовлечение новых членов в группировку велось поэтапно. Сначала предлагалось наносить экстремистские надписи на здания, далее — избить бездомного или представителя молодёжных субкультур. Затем нужно было напасть на граждан и правоохранителей с оружием, поджечь и подорвать здания органов власти.