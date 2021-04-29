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ФСБ задержала украинских неонацистов

Говорит Москваиещё 3
38 минут назад
16 членов молодёжного радикального сообщества М.К.У. готовили в России взрывы и вооружённые нападения.
Вовлечение новых членов в группировку велось поэтапно. Сначала предлагалось наносить экстремистские надписи на здания, далее — избить бездомного или представителя молодёжных субкультур. Затем нужно было напасть на граждан и правоохранителей с оружием, поджечь и подорвать здания органов власти.
По данным ведомства, 16 неонацистов были задержаны в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, подмосковном Пущине, Переславле-Залесском.
Во время обысков у них изъяли холодное оружие, экстремистскую атрибутику, данные о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях, видеоотчёты о проведённых насильственных акциях.
Происшествия,Видео,ФСБ,Россия,
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