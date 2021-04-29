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В Польше украинец откусил ухо земляку

Мария Иванова
58 минут назад
В Польше арестовали 36-летнего гражданина Украины, который в нетрезвом состоянии напал на своего 33-летнего соотечественника и откусил ему ухо. Об этом сообщается на сайте польской полиции.
В Польше украинец откусил ухо земляку
Фото: ReutersReuters
Инцидент произошел на выходных в Лелице, где живут и работают украинцы. После работы мужчины решили выпить, позже между ними возник конфликт, который перерос в драку. В результате один из них откусил ухо другому.
После этого они продолжили распивать алкоголь. Пострадавший обратился к медикам только из-за того, что рана на месте уха не перестала кровоточить. Врачи сообщили об инциденте полицейским и те задержали нападавшего.
Затем районный суд Серпца арестовал украинца. Ему грозит наказание за причинение серьезного вреда здоровью.
Как писал «Рамблер», ранее в Польше до смерти избили 44-летнего украинца. После вечеринки на него напал мужчина, с которым они вместе работали на стройке.
Происшествия,Польша,Украина,
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