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Школьники нашли в интернете порно со своей учительницей

Lenta.ru
28 минут назад
Учительницу восьмого класса уволили из частной школы в Альбукерке (США, штат Нью-Мексико) после того, как ученики нашли в интернете порноролики с ее участием. Об этом сообщает KRQE.
Школьники нашли порно со своей учительницей
Фото: Public domainPublic domain
Администрация учебного заведения проинформировала родителей об увольнении бывшей сотрудницы письмом. Школа не разглашает имя женщины: известно лишь, что она на протяжении четырех лет преподавала математику у восьмиклассников и что порнографические видео были опубликованы после того, как учительница устроилась на работу.
«Мы отправили ее (учительницу) в отпуск сразу после того, как получили эту информацию. И когда эта информация подтвердилась, мы немедленно ее уволили», — сказала директриса школы Джесси Барри (Jessie Barrie).
Она добавила, что учителя должны быть образцами для подражания и выдающимися людьми, с которыми ученики могут чувствовать себя в безопасности.
Ранее индонезийский учитель начальных классов случайно отправил в групповой чат с учениками в мессенджере WhatsApp порно. После этого он извинился и сохранил работу.
Происшествия,Соединенные Штаты,
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