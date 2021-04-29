Школьники нашли порно со своей учительницей

Администрация учебного заведения проинформировала родителей об увольнении бывшей сотрудницы письмом. Школа не разглашает имя женщины: известно лишь, что она на протяжении четырех лет преподавала математику у восьмиклассников и что порнографические видео были опубликованы после того, как учительница устроилась на работу.